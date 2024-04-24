Расследование коррупционного дела в отношении экс-главврача психбольницы в Приморье завершено

Расследование в отношении бывшего главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» Максима Артамонова завершено следователями СКР, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно данным пресс-службы ведомства, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взятки.
По версии следствия, с января 2019 по апрель 2023 года Максим Артамонов и его соучастница похитили более 11 миллионов рублей, заключая договоры на излишне завышенные цены на медицинские и другие товары для учреждения. Также он обвиняется в получении взятки в размере 100 тысяч рублей за выдачу справки о прекращении диспансерного наблюдения.
Следственные действия завершены, уголовное дело возбуждено и проводится под оперативным надзором сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Обвиняемый и его адвокат изучают материалы дела.