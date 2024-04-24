Виктории Корчагиной из Новосибирска нужна реабилитация после автоаварии

Два года назад Виктория Корчагина получила травму позвоночника. И сейчас, чтобы восстановить здоровье ей нужно пройти реабилитацию в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Однако ее стоимость неподъемна для семьи, в которой есть еще одна дочь, а работает только отец.