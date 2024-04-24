Виктории Корчагиной из Новосибирска нужна реабилитация после автоаварии

Два года назад Виктория Корчагина получила травму позвоночника. И сейчас, чтобы восстановить здоровье ей нужно пройти реабилитацию в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Однако ее стоимость неподъемна для семьи, в которой есть еще одна дочь, а работает только отец.
— Мы вместе с мужем и дочерьми возвращались из отпуска. Дорога была плохая, заднее колесо попало в яму и сломалось, машина перевернулась. Мы отделались ушибами, а Вика спала на заднем сиденье и была не пристегнута, вылетела в люк. Она получила перелом позвонков, сотрясение головного мозга, ушиб легкого, не могла пошевелиться, — вспомнила трагические события мама Виктории Кристина Руденко.
Девочке сделали операцию на позвоночнике в легендарном Центре Илизарова в городе Кургане. Домой она вернулась в лежачем положении. Благодаря курсам пройденной реабилитации сейчас девочка может сидеть, самостоятельно пересаживаться с кресла-каталки на кровать, переодеваться и стоять в вертикальном положении.
— До аварии у дочки было много друзей, она училась в художественной школе, мечтала стать дизайнером, любила гулять, каталась на коньках, ходила в бассейн. Теперь Вика передвигается в инвалидной коляске дома и на улице, перешла на домашнее обучение в школе, окончила девять классов, а сейчас учится веб-дизайну на онлайн-курсах, — продолжила свой рассказ мама.
Она добавила, что для того, чтобы Виктория смогла восстановить здоровье, ей необходимо продолжить реабилитацию. По рекомендации врачей выбор пал на центр «Три сестры», который расположен в деревни Райки Московской области.
По словам невролога реабилитолога реабилитационного центра «Три сестры» Олега Прорвича,
После травмы у Виктории возникли трудности с передвижением, и она стала зависима от помощи посторонних в быту.
— Девочка нуждается в курсе реабилитации. На занятиях физической терапией мы будем работать над укреплением мышц туловища и рук, учиться вставать у опоры. На занятиях с эрготерапевтом — осваивать новые навыки самообслуживания. При необходимости с Викой поработает психолог, — уточнил программу реабилитации Олег Прорвич.
— Оплатить лечение мы не можем. Мне пришлось уволиться, чтобы ухаживать за дочерью, работает только муж. Вика мечтает ходить. Помогите ей, пожалуйста! — обратилась мама к неравнодушным гражданам.
Всего на прохождение реабилитации нужно собрать 547 239 рублей. Сделать пожертвование может каждый. Достаточно пройти по ссылке, сосканировать QR-код через ваш смартфон, выбрать банковское приложение и внести нужную сумму. Помочь Виктории в прохождении реабилитации помогут даже сто рублей.