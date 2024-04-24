Что произошло в Хабаровском крае к утру 24 апреля

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, который избил жену, а потом препятствовал работе медицинской бригады, прибывшей оказать ей помощь. Он не только оскорблял и угрожал врачам, но и разбил стекло в карете скорой помощи. Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку, на что быстро откликнулись сотрудники Росгвардии. Они приехали на место происшествия, чтобы успокоить мужчину, но он продолжал вести себя агрессивно и был закован в наручники.