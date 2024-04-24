Что произошло в Хабаровском крае к утру 24 апреля

Хабаровчанка обвиняется в жестоком избиении ребенка в подъезде дома. Непонятно почему она напала на незнакомую ей 11-летнюю девочку, начала нецензурно высказываться в адрес ребенка, а затем перешла к физическому насилию. Схватив девочку за волосы, женщина била ее головой об стену, угрожая лишить жизни. Во время следствия женщина отказалась признать свою вину и от дачи показаний.
В минувшие выходные в Хабаровске в ресторане «Эхо» произошла стрельба. Все началось с конфликта между охраной и гостями заведения, одним из которых был участник хоккейной команды «Вулкан». Хоккеист использовал травматическое оружие, ранив охранника в шею.
В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, который избил жену, а потом препятствовал работе медицинской бригады, прибывшей оказать ей помощь. Он не только оскорблял и угрожал врачам, но и разбил стекло в карете скорой помощи. Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку, на что быстро откликнулись сотрудники Росгвардии. Они приехали на место происшествия, чтобы успокоить мужчину, но он продолжал вести себя агрессивно и был закован в наручники.