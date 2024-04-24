Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Хабаровском крае к утру 24 апреля

В Хабаровске женщина избила 11-летнюю девочку и угрожала расправой.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровчанка обвиняется в жестоком избиении ребенка в подъезде дома. Непонятно почему она напала на незнакомую ей 11-летнюю девочку, начала нецензурно высказываться в адрес ребенка, а затем перешла к физическому насилию. Схватив девочку за волосы, женщина била ее головой об стену, угрожая лишить жизни. Во время следствия женщина отказалась признать свою вину и от дачи показаний.

В минувшие выходные в Хабаровске в ресторане «Эхо» произошла стрельба. Все началось с конфликта между охраной и гостями заведения, одним из которых был участник хоккейной команды «Вулкан». Хоккеист использовал травматическое оружие, ранив охранника в шею.

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, который избил жену, а потом препятствовал работе медицинской бригады, прибывшей оказать ей помощь. Он не только оскорблял и угрожал врачам, но и разбил стекло в карете скорой помощи. Медики были вынуждены нажать тревожную кнопку, на что быстро откликнулись сотрудники Росгвардии. Они приехали на место происшествия, чтобы успокоить мужчину, но он продолжал вести себя агрессивно и был закован в наручники.