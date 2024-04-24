Многодетные семьи Приморья получают единое пособие вместо пяти разных

— В Приморье семьи с детьми могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от государства. Будущие мамы получают финансовую помощь уже с момента беременности. Чтобы поддержать семью в период появления ребенка на свет, отделение СФР назначает пособие по беременности и родам или единое пособие, а при рождении ребенка выплачивает единовременное пособие. С появлением малыша у семьи возникает право на материнский капитал, — рассказала руководитель регионального отделения Соцфонда Александра Вовченко.