Многодетные семьи Приморья получают единое пособие вместо пяти разных

С 2023 года в РФ введено единое пособие, которое заменило пять действовавших ранее мер поддержки. Оно позволило выстроить комплексную систему помощи семьям от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Сегодня такую выплату получают 13 359 многодетных семей, воспитывающих 31 777 детей.
Как подчеркнули в региональном отделении Социального фонда России, за последние пять лет количество многодетных семей в Приморье выросло почти в 1,5 раза.
— В Приморье семьи с детьми могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от государства. Будущие мамы получают финансовую помощь уже с момента беременности. Чтобы поддержать семью в период появления ребенка на свет, отделение СФР назначает пособие по беременности и родам или единое пособие, а при рождении ребенка выплачивает единовременное пособие. С появлением малыша у семьи возникает право на материнский капитал, — рассказала руководитель регионального отделения Соцфонда Александра Вовченко.
Отметим, с 2024 года родители в декрете сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу, даже если вернутся к работе раньше, чем ребенок достигнет полутора лет.