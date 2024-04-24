Правительство РФ наградило Виктора Пинского медалью Столыпина второй степени

Отметим, в начале апреля Виктор Пинский получил благодарность от председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. К слову, парламентарий является соавтором закона о специальном административном районе на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Эта инициатива была разработана в рамках деофшоризации отечественного бизнеса.