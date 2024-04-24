Правительство РФ наградило Виктора Пинского медалью Столыпина второй степени

Медалью Столыпина П. А. II степени наградили председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы РФ, генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктора Пинского. Вручал ее лично премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ИА PrimaMedia.
Медалью Столыпина П. А. награждаются, как правило, государственные служащие и другие граждане за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства РФ в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и в других областях деятельности.
Отметим, в начале апреля Виктор Пинский получил благодарность от председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. К слову, парламентарий является соавтором закона о специальном административном районе на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Эта инициатива была разработана в рамках деофшоризации отечественного бизнеса.
Как напоминает Центральная профсоюзная газета «Солидарность» (16+), Всеобщая конфедерация профсоюзов 12 декабря 2023 года на Х (внеочередном) съезде избрала нового генерального секретаря организации. Им стал Виктор Пинский, бывший на тот момент заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России, главой комиссии Госдумы по регламенту.