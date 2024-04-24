После мокрого снегопада улицы Красноярска покрылись ледяной коркой

Из-за этого и перепада температур на дорогах местами образовалась сильная гололедица.
Особенно скользко сейчас на пешеходных тротуарах — после появления на них ледяной корки передвигаться стало крайне сложно и травмоопасно. При этом горожане отмечают, что сегодня утром не видели на дорогах уборочную технику.
Сотрудники ГИБДД просят водителей учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании своего маршрута.
Отметим, сегодня в течение дня в Красноярске также ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха составит 0,+2 °C. В оставшиеся дни недели осадков не прогнозируется. А с субботы придет потепление, максимальная температура воздуха в четырехдневные выходные составит +10, +12 °C.