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После мокрого снегопада улицы Красноярска покрылись ледяной коркой

Как и обещали синоптики, ночью 24 апреля в Красноярске обильно выпал снег.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 37% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Newslab.ru

Из-за этого и перепада температур на дорогах местами образовалась сильная гололедица.

Особенно скользко сейчас на пешеходных тротуарах — после появления на них ледяной корки передвигаться стало крайне сложно и травмоопасно. При этом горожане отмечают, что сегодня утром не видели на дорогах уборочную технику.

Загородные автодороги тоже засыпало снегом. Так, ночью пришлось ограничить движение на федеральной трассе Р-257 «Енисей» — с 14 по 82 км для всех видов транспорта.

Сотрудники ГИБДД просят водителей учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании своего маршрута.

Отметим, сегодня в течение дня в Красноярске также ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха составит 0,+2 °C. В оставшиеся дни недели осадков не прогнозируется. А с субботы придет потепление, максимальная температура воздуха в четырехдневные выходные составит +10, +12 °C.