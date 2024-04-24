Верхнебуреинская ЦРБ в Хабаровском крае получила новый цифровой маммограф

Верхнебуреинская Центральная районная больница в Хабаровском крае расширила свои диагностические возможности. Жители района смогут пройти диагностику патологий молочных желез на новейшем оборудовании. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В рамках национального проекта «Здравоохранение», Верхнебуреинская ЦРБ получила новый цифровой маммограф для рентгенологического отделения.
— Жители района в ближайшее время смогут воспользоваться этим высокотехнологичным устройством. Однако перед этим больнице необходимо получить все соответствующие документы для работы с новым оборудованием, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Это оборудование позволяет врачам получить наиболее четкие изображения, что в свою очередь помогает обнаружить возможные проблемы на ранних стадиях.