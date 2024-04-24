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Верхнебуреинская ЦРБ в Хабаровском крае получила новый цифровой маммограф

Жители района смогут воспользоваться высококачественной диагностикой.

Верхнебуреинская Центральная районная больница в Хабаровском крае расширила свои диагностические возможности. Жители района смогут пройти диагностику патологий молочных желез на новейшем оборудовании. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В рамках национального проекта «Здравоохранение», Верхнебуреинская ЦРБ получила новый цифровой маммограф для рентгенологического отделения.

— Жители района в ближайшее время смогут воспользоваться этим высокотехнологичным устройством. Однако перед этим больнице необходимо получить все соответствующие документы для работы с новым оборудованием, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Это оборудование позволяет врачам получить наиболее четкие изображения, что в свою очередь помогает обнаружить возможные проблемы на ранних стадиях.

здоровье