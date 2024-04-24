Фестиваль дружбы народов в Новосибирске объединил детей разных национальностей

— Наша задача заключается в том, чтобы показать многообразие культуры народов России, особенно тем, кто приехал сюда. Чтобы они были готовы воспринимать нашу русскую культуру и традиционные российские ценности. Сломить барьер недоверия помогает знакомство с культурой разных народов России и ближнего зарубежья. А для того, чтобы они смогли воспринимать это, им нужно раскрыться и что-то дать в ответ. И когда они будут готовы рассказать о своей культуре, то начнут ценить нашу культуру, — подчеркнула Ирина Роньшина.