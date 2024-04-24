Фестиваль дружбы народов в Новосибирске объединил детей разных национальностей

В столице Сибири проживает почти сто национальностей и народностей. У каждой из них уникальная культура и традиции. Чтобы ассимилировать граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья, чтобы их дети лучше знали русские обычаи, в детском саду № 445 в Ленинском районе Новосибирска предприняли необычный шаг.
Нужно понять друг друга
Вопрос ассимиляции мигрантов в российское общество назрел давно. В детском саду № 445 в Ленинском районе решили, что для того, чтобы приобщить дошкольников к традиционным духовным ценностям, в том числе и этнических групп, нужно провести Фестиваль дружбы народов. Если сначала это было сделано в единственном детском дошкольном учреждении, то сейчас мероприятие приняло общегородской масштаб: в нём участвуют уже несколько детсадов Новосибирска.
— У нас такие дети есть в каждой группе. Это связано с местоположением детского сада. И для того, чтобы лучше социализировать, помочь им влиться в коллектив, мы решили провести такое мероприятие. Детки разные: некоторые хорошо общаются на русском языке, а некоторые не говорят вообще, — рассказала методист детского сада № 445 Ирина Роньшина.
Она добавила, что параллельно решалась задача по налаживанию отношений между родителями детей разных национальностей.
По словам Ирины Роньшиной, сначала родители приходили в группы в национальных костюмах и рассказывали про традиции и культуру своего народа. На занятиях дети играли в игры, разучивали пословицы и поговорки, прослушивали песни на других языках.
Поддержала общественность
Данное мероприятие реализуется в рамках проекта «Опора — детям» Новосибирского отделения «Опоры России». Представители отделения помогли найти зал, подготовили подарки для всех участников, привлекли внимание общественности. И если в прошлом году участвовали три детских сада Ленинского района, то в этом году уже не менее шести, в том числе один из Калининского района. Да и сам праздник будет более основательным — с выставкой костюмов и декоративно-прикладного творчества, концертом, в котором примут участие ребята из различных детских садов.
По словам руководителя комитета по партнёрству Новосибирского отделения «Опоры России» и проекта «Опора — детям» Елены Неклюдовой, одна из задач — создание новых возможностей для развития детей.
— Мы работаем с родителями детей, используя партнёрские технологии. Их мы перенесли из бизнеса. В этом помогает обратная связь от педагогов и родителей. Далее эти запросы обрабатывают и озвучивают сообществу предпринимателей, — пояснила Елена Неклюдова.
По её словам, Фестиваль дружбы народов готовят не для чиновников, а прежде всего для педагогов, родителей и их детей. Перед организаторами стоит задача рассказать, что дети разных национальностей должны ассимилироваться в культурное сообщество России.
— Наша задача заключается в том, чтобы показать многообразие культуры народов России, особенно тем, кто приехал сюда. Чтобы они были готовы воспринимать нашу русскую культуру и традиционные российские ценности. Сломить барьер недоверия помогает знакомство с культурой разных народов России и ближнего зарубежья. А для того, чтобы они смогли воспринимать это, им нужно раскрыться и что-то дать в ответ. И когда они будут готовы рассказать о своей культуре, то начнут ценить нашу культуру, — подчеркнула Ирина Роньшина.
Она добавила, что в будущем такой подход не позволит создавать анклавы представителей тех или иных национальностей в пределах одной территории. А Елена Неклюдова уточнила, что эта работа не на один раз, а системная.