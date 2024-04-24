Сергей Кравчук: «Мы организовали системную поддержку участников СВО»

С самого начала специальной военной операции хабаровчане всеми силами помогают нашим военнослужащим. Одни отправляют на фронт посылки с продуктами, другие плетут маскировочные сети и делают для бойцов обереги, находятся и те, кто оказывает материальную помощь по мере своих возможностей. Не забывают и про членов семей мобилизованных граждан. 23 апреля в администрации краевой столицы провели очередное заседание оперативного штаба по оказанию поддержки этим категориям горожан под председательством мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня в краевом центре действует штаб волонтеров «Добровольцы Хабаровска». Под его эгидой реализуется проект «МыВместе». Направления работы самые разнообразные. Например, волонтеры помогают обеспечить занятость детей мобилизованных, организуют массовые мероприятия, даже оказывают помощь в бытовых вопросах. «Добровольцы Хабаровска» открыли 21 пункт приема гуманитарной помощи. Все собранное уходит в зону специальной военной операции. Штаб может похвастать тем, что собрал уже около 20 тонн такого груза.
Хабаровский городской совет ветеранов открыл специальный банковский счет, куда поступает финансовая помощь в фонд поддержки хабаровчан-участников СВО. К сегодняшнему дню на него поступило 19,3 миллиона рублей. Эти деньги позволили купить необходимые вещи и оборудование для военнослужащих, средства личной гигиены, спальные мешки, комплекты спецодежды, комплектующие для беспилотников и многое другое.
— Мы организовали системную поддержку участников СВО и их родных. Это и юридические консультации, и опека семей, и сбор помощи для участников боевых действий. О том, что необходимо личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Вместе с тем, поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании оперативного штаба коллеги снова поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Собранные средства направим в городской фонд поддержки. Надеюсь, инициативу поддержит и предпринимательское сообщество, — подвел итог заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.