Сергей Кравчук: «Мы организовали системную поддержку участников СВО»

— Мы организовали системную поддержку участников СВО и их родных. Это и юридические консультации, и опека семей, и сбор помощи для участников боевых действий. О том, что необходимо личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Вместе с тем, поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании оперативного штаба коллеги снова поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Собранные средства направим в городской фонд поддержки. Надеюсь, инициативу поддержит и предпринимательское сообщество, — подвел итог заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.