Новосибирскую пловчиху Виталину Симонову могут исключить из сборной

Новосибирская пловчиха Виталина Симонова, бронзовый призер чемпионата Европы, оказалась в центре скандала из-за своего отказа выйти на старт финального заплыва на Чемпионате России по плаванию.
Как сообщает портал VN.ru, представитель сборной Новосибирской области Александр Мартынов рассказал о том, что Виталина была специально включена в вечернюю четверку финалисток, чтобы увеличить шансы команды на завоевание медали.
Однако, зная об этом, Симонова не явилась на старт, что стало беспрецедентным случаем в истории новосибирского плавания и вызвало шок у всей команды.
Несмотря на этот инцидент, сборная Новосибирской области показала хорошие результаты на Чемпионате России, заняв пятое место в общекомандном зачете и завоевав 9 медалей, три из которых — золотые — принесла Арина Суркова.