Новосибирскую пловчиху Виталину Симонову могут исключить из сборной

Новосибирская пловчиха Виталина Симонова, бронзовый призер чемпионата Европы, оказалась в центре скандала из-за своего отказа выйти на старт финального заплыва на Чемпионате России по плаванию.

Как сообщает портал VN.ru, представитель сборной Новосибирской области Александр Мартынов рассказал о том, что Виталина была специально включена в вечернюю четверку финалисток, чтобы увеличить шансы команды на завоевание медали.

Однако, зная об этом, Симонова не явилась на старт, что стало беспрецедентным случаем в истории новосибирского плавания и вызвало шок у всей команды.

Сама спортсменка объяснила свой отказ тем, что старший тренер сборной не обсудил с ней вопрос формирования команды. В министерстве спорта Новосибирской области заявили, что рассматривается вопрос об исключении Виталины Симоновой из состава региональной сборной.