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Новосибирскую пловчиху Виталину Симонову могут исключить из сборной

Девушка не явилась на старт соревнования.

Источник: Freepik

Новосибирская пловчиха Виталина Симонова, бронзовый призер чемпионата Европы, оказалась в центре скандала из-за своего отказа выйти на старт финального заплыва на Чемпионате России по плаванию.

Как сообщает портал VN.ru, представитель сборной Новосибирской области Александр Мартынов рассказал о том, что Виталина была специально включена в вечернюю четверку финалисток, чтобы увеличить шансы команды на завоевание медали.

Однако, зная об этом, Симонова не явилась на старт, что стало беспрецедентным случаем в истории новосибирского плавания и вызвало шок у всей команды.

Сама спортсменка объяснила свой отказ тем, что старший тренер сборной не обсудил с ней вопрос формирования команды. В министерстве спорта Новосибирской области заявили, что рассматривается вопрос об исключении Виталины Симоновой из состава региональной сборной.

Несмотря на этот инцидент, сборная Новосибирской области показала хорошие результаты на Чемпионате России, заняв пятое место в общекомандном зачете и завоевав 9 медалей, три из которых — золотые — принесла Арина Суркова.

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