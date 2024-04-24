Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 24 апреля

Такой будет погода в Иркутске 24 апреля 2024. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области в среду также предполагает переменную облачность, днем небольшие осадки. Скорость ветра в муниципалитетах такая же, как в областном центре, но возможны еще и порывы до 14 м/с. Днем в Приангарье колебание температур воздуха составит +5…+10 градусов.