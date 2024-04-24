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Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 24 апреля

До +8 градусов потеплеет в Иркутске днем 24 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 37% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 24 апреля 2024 года ожидается с переменной облачностью и небольшими осадками — утром и днем в городе возможен дождь. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 24 апреля 2024

Ветер также временами будет ощутимым, синоптики прогнозируют скорость воздушных масс с северо-запада до 5−10 м/с.

— Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов, — добавляют метеорологи.

Такой будет погода в Иркутске 24 апреля 2024. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области в среду также предполагает переменную облачность, днем небольшие осадки. Скорость ветра в муниципалитетах такая же, как в областном центре, но возможны еще и порывы до 14 м/с. Днем в Приангарье колебание температур воздуха составит +5…+10 градусов.

На Байкале сегодня также ветрено. Порывы ветра местами могут достигать 15−20 м/с. Также в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. И, автомобилисты, будь внимательны! На дорогах области гололедица.

Кстати, накануне специалисты рассказали из-за чего в апрель удивляет иркутян снегопадами.