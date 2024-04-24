Приморцам ограничили отдых на любимом курорте

По данным Туристического управления Таиланда, за первый квартал текущего года страну посетило почти 623 тысячи россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В марте отмечен рост числа российских туристов на 14,7% по сравнению с мартом 2023 года. Таиланд остается одним из популярных мест отдыха для жителей Приморья, предлагая авиарейсы на курорт прямо из Владивостока.