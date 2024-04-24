Приморцам ограничили отдых на любимом курорте

Россиян ждут не очень приятные изменения в режиме отдыха в Таиланде. Как сообщает РБК со ссылкой на газету Khaosod, с 1 мая срок безвизового пребывания для граждан России в Королевстве Таиланд сокращается до 60 дней.
Это решение было принято правительством страны после временного увеличения срока до 90 дней, которое действовало с 1 ноября 2023 года. Премьер-министр Таиланда ранее отмечал, что увеличение срока безвизового пребывания было направлено на поддержку российских туристов в зимний период и укрепление туристического потока из России.
По данным Туристического управления Таиланда, за первый квартал текущего года страну посетило почти 623 тысячи россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В марте отмечен рост числа российских туристов на 14,7% по сравнению с мартом 2023 года. Таиланд остается одним из популярных мест отдыха для жителей Приморья, предлагая авиарейсы на курорт прямо из Владивостока.
С учетом последних изменений, россиянам, планирующим поездку в Таиланд, следует ориентироваться на новые сроки безвизового пребывания.