Мэр Новосибирска бегает по пять километров каждый день

«Руководящая работа — это всё же более сидячий образ жизни, а от него могут прилипать лишние килограммы. Поэтому моё утро начинается с пробежки. В 5:15 я встаю, в 5:30 уже выхожу на дорожку», — поделился Максим Кудрявцев.