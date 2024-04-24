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Мэр Новосибирска бегает по пять километров каждый день

Стало известно об увлечениях мэра города.

Источник: Сиб.фм

В эксклюзивном интервью Сиб.фм мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, что каждое утро начинает с пробежки.

«Руководящая работа — это всё же более сидячий образ жизни, а от него могут прилипать лишние килограммы. Поэтому моё утро начинается с пробежки. В 5:15 я встаю, в 5:30 уже выхожу на дорожку», — поделился Максим Кудрявцев.

После хорошей пробежки в пять километров мэр Новосибирска идет тренироваться на турники и после чего приступает к своим рабочим обязанностям.

Помимо утренней пробежки Максим Кудрявцев любит также спортивный сплав и катание на лыжах. Он считает, что любая активная работа отлично помогает при решение важных задач.

Напомним, что в большом интервью мэр города рассказал, какие городские проблемы необходимо решить в ближайшее время.