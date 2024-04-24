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В Новосибирске отопительный сезон могут завершить в первой половине мая

В начале мая должно потеплеть до +15 градусов.

Источник: РИА "Новости"

В мае в Новосибирск должно прийти отопление, после которого отопление могут отключить. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

По правилам отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд составляет +8 градусов и выше. В первой декаде мая подобная температура должна установиться в Новосибирске.

По данным портала gismeteo.ru, 1 мая будет +8 градусов. 2 и 3 мая +15, +17 градусов. После днем будет +12 до +14 градусов.

Напомним, новосибирский актер Прилучный задолжал за коммуналку в квартире экс-супруги.

ЖКХ