В Новосибирске отопительный сезон могут завершить в первой половине мая

В мае в Новосибирск должно прийти отопление, после которого отопление могут отключить. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.
По правилам отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток подряд составляет +8 градусов и выше. В первой декаде мая подобная температура должна установиться в Новосибирске.
По данным портала gismeteo.ru, 1 мая будет +8 градусов. 2 и 3 мая +15, +17 градусов. После днем будет +12 до +14 градусов.
Напомним, новосибирский актер Прилучный задолжал за коммуналку в квартире экс-супруги.