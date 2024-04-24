Доктор рассказала, как победить одиночество

В своем Telegram-канале доктор Павлова рассказала об эксперименте, результаты которого показали, что плохое пищевое поведение и высокий процент жира в организме свойственны одиноким людям.
Так как же как преодолеть самоизоляцию?
- Определитесь с триггерами. Запишите все причины, по которым вам не нравится находиться в обществе, — атмосфера, конкретные люди, место. Это поможет не только составить план решения проблемы, но и снизить уровень стресса.
- Сосредоточьтесь на других людях, а не на себе. Вместо того, чтобы переживать о том, как вы выглядите в чужих глазах, сами завяжите разговор, задавайте вопросы, делайте комплименты.
- Замените негативные мысли позитивными. На каждую самокритику делайте себе три и более комплимента. Например, вы опоздали на встречу и вините себя за это. Но наверняка было и много хорошего — вы не пропустили завтрак, вели машину аккуратно и помогли прохожему.
- Также может помочь ведение дневника, физическая активность и изменение пищевых привычек. А вот самобичевание и излишняя концентрация на негативе способны привести к тревожным расстройствам или депрессии.
«Если у вас не получается справиться с этим самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Вам обязательно помогут», — заключила Павлова.