От 5 мороза до 33 жары: погода в Казахстане на сегодня, 24 апреля

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 10−12 тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.
Ночью на севере, востоке Акмолинской области осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, утром и днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на западе области 8, днем 7−12, на юге области 15−20 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 8−10 тепла.
На западе, юге, в горных районах Алматинской области дождь, гроза, град, шквал. Днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 5 тепла, днем 23−28, в горных районах области 13−18 тепла. В Конаеве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке, юге области северо-западный 15−20, днем порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, в горных районах области 1, днем 21−26, в горных районах области 17 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах 12, днем 27−32, в горных районах области 23 тепла. В Туркестане переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 18−23 тепла. В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 19−21 тепла.
На севере, юге, востоке Атырауской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 21−26 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
На севере Мангистауской области дождь, гроза. Днем на востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 10, днем 23−28, на западе области 20 тепла. В Актау ясно, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 20−22 тепла.
Ночью на северо-западе Актюбинской области дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 19−24, на юго-востоке области 28 тепла. В Актобе переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5−10, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 12, днем 11−16, на севере области 6, на юге области 19−24 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 11−13 тепла.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза — 1 тепла, на юге области 5 тепла, днем 5−10, на юге области 13 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 5−7 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 5−10 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 6−8 тепла.
В Карагандинской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 10, днем 10−15, на юге области 20 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.
На западе, юге, в центре области Улытау дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на севере области 5, днем 19−24 тепла. В Жезказгане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Ночью на востоке в горах Восточно-Казахстанской области небольшие осадки (преимущественно снег). Ветер северо-западный, северный 9−14, на юге, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, востоке области 0−5 мороза, днем 10−15, на востоке области 2−7 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.
В области Абай без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на юге области 7 тепла, днем 8−13, на юге области 18−23 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.
Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 28−33 тепла. В Кызылорде переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
Ночью на севере, в горных районах Жамбылской области дождь, днем дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Днем на северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, в горных районах области 7, днем 24−29, в горных районах области 20 тепла. В Таразе переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.