От 5 мороза до 33 жары: погода в Казахстане на сегодня, 24 апреля

На западе, юге, в горных районах Алматинской области дождь, гроза, град, шквал. Днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 5 тепла, днем 23−28, в горных районах области 13−18 тепла. В Конаеве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.