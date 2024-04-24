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Алматинские школьники посадили свыше двух тысяч тюльпанов

В рамках кампании «Алматы — наш общий дом» ученики школ Наурызбайского района вместе с родителями и учителями организовали посадку 2000 тюльпанов разных сортов на территории учебных заведений, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат города.

Источник: Акимат Алматы

Мероприятие состоялось с участием известного певца Талгата Жорабаева.

В школе № 157 прошел конкурс «Вторая жизнь мусора», нацеленный на формирование экологической культуры у взрослых и детей, а также на развитие их творческих способностей. Ученики сами создали малые архитектурные фигуры и украсили их разноцветными цветами, превратив персонажей из сказок и мультфильмов в героев своего творчества.

Отмечается, что на территории 3 школ Наурызбайского района имеются теплицы. Все они оснащены современными системами капельного орошения, отопления и освещения. Работа в теплицах позволяет дополнить школьную программу практическими занятиями и дают отличную возможность для учителей проводить интересные факультативные уроки, где ученики самостоятельно выращивают ягоды, овощи и зелень.