Алматинские школьники посадили свыше двух тысяч тюльпанов

В школе № 157 прошел конкурс «Вторая жизнь мусора», нацеленный на формирование экологической культуры у взрослых и детей, а также на развитие их творческих способностей. Ученики сами создали малые архитектурные фигуры и украсили их разноцветными цветами, превратив персонажей из сказок и мультфильмов в героев своего творчества.