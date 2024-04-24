Алматинские школьники посадили свыше двух тысяч тюльпанов

Мероприятие состоялось с участием известного певца Талгата Жорабаева.
В школе № 157 прошел конкурс «Вторая жизнь мусора», нацеленный на формирование экологической культуры у взрослых и детей, а также на развитие их творческих способностей. Ученики сами создали малые архитектурные фигуры и украсили их разноцветными цветами, превратив персонажей из сказок и мультфильмов в героев своего творчества.
Отмечается, что на территории 3 школ Наурызбайского района имеются теплицы. Все они оснащены современными системами капельного орошения, отопления и освещения. Работа в теплицах позволяет дополнить школьную программу практическими занятиями и дают отличную возможность для учителей проводить интересные факультативные уроки, где ученики самостоятельно выращивают ягоды, овощи и зелень.