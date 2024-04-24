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В Красноярске отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угрозы безопасности

Об этом рассказала депутат Госдумы Елена Цунаева.

Источник: Сиб.фм

Об этом рассказала депутат Госдумы Елена Цунаева.

В Красноярске, как и во многих других регионах, отменили проведение шествия «Бессмертного полка» на улицах. Причиной назвали то, что сейчас в России существуют угрозы общественной безопасности.

Вместо этого красноярцам предложили разместить портреты своих родных на окнах, автомобилях, а также в соцсетях.

Однако другие мероприятия ко Дню Победы проводить будут. Например, в этом году парад пройдет на правобережье Красноярска из-за строительства метро.

Отметим, что в прошлом году шествие «Бессмертного полка» в Красноярске тоже было отменено.

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