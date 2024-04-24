Таджикистан передал гуманитарную помощь для Актобе

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало несколько вагонов с различными строительными материалами, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.