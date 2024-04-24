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Таджикистан передал гуманитарную помощь для Актобе

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало несколько вагонов с различными строительными материалами, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Источник: Акимат Актюбинской области

Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.

В Актюбинскую область было направлено 9 вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента.

Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.

Отметим, что в приёме и разгрузке гуманитарной помощи были задействованы военнослужащие.