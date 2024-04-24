Красноярский фотограф показал город после внезапного снегопада

Снегопад обрушился на Красноярск вечером 23 апреля. До глубокой ночи снег шел в краевом центре так, как этого иногда ждут жители города в зимние месяцы. Фотограф и корреспондент издания «Наш Красноярский край» Александр Жуковец показал, как буквально за несколько часов под снегом оказались улицы, автомобили и даже самокаты, выставленные для весенне-летнего сезона.