Создание дружины ветеранов СВО «Тигр-правопорядок» обойдется Приморью в 90 млн рублей

Напомним, в феврале Олег Кожемяко на встрече с новым руководителем Управления Росгвардии по Приморскому краю, полковником полиции Петром Рыбаковым сообщил о создании совместно с Росгвардией отряда «Тигр-правопорядок». Было заявлено, что в него войдут ветераны СВО, бойцы добровольческого отряда «Тигр», возвращающиеся домой с передовой. Он будет помогать в защите правопорядка на улицах приморских городов, а также в борьбе с браконьерством.