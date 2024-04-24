Создание дружины ветеранов СВО «Тигр-правопорядок» обойдется Приморью в 90 млн рублей

Отряд для ветеранов специальной военной операции (СВО) «Тигр-правопорядок», который создается в Приморье совместно с Росгвардией по инициативе губернатора, получил поддержку из краевого бюджета в размере 90 млн рублей. Корректировку краевой казны депутаты поддержали в среду, 24 апреля, на очередном заседании регионального парламента. Структура будет помогать в патрулировании улиц, борьбе с браконьерами и охране учреждений культуры и торгово-развлекательных комплексов в рамках усиления мер антитеррористической безопасности, сообщает ИА PrimaMedia.
Поправки бюджета представила глава правительства Приморья Вера Щербина. Корректировки связаны с поступлениями из федерального бюджета и необходимостью перераспределения средств. В частности, как пояснила первый вице-губернатор, с учетом проведенного анализа решено перераспределить на более актуальные нужды ассигнований с еще неготовых крупных спортивных объектов.
В рамках этих корректировок департаменту внутренней политики Приморья выделяется 90 млн рублей на субсидию добровольческому движению поддержки участников СВО «Тигр».
«О котором говорил губернатор — на создание такого подразделения», — уточнила Вера Щербина.
Напомним, в феврале Олег Кожемяко на встрече с новым руководителем Управления Росгвардии по Приморскому краю, полковником полиции Петром Рыбаковым сообщил о создании совместно с Росгвардией отряда «Тигр-правопорядок». Было заявлено, что в него войдут ветераны СВО, бойцы добровольческого отряда «Тигр», возвращающиеся домой с передовой. Он будет помогать в защите правопорядка на улицах приморских городов, а также в борьбе с браконьерством.
В конце марта на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона, прошедшем после теракта в подмосковном «Крокус-сити», в регионе ввели дополнительные меры безопасности. Прежде всего, речь идет об охране объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, мест, где проводятся массовые культурно-зрелищные мероприятия.
В частности, было решено обеспечить вооруженной охраной театр имени М. Горького, Приморскую сцену Мариинского театра, кинотеатры, крупные торговые и торгово-развлекательные центры. Сообщалось, что в помощь правоохранительным органам задействуют создаваемую охранную структуру «Тигр-правопорядок».
«Такой подход позволит им в период адаптации на рабочем месте стабилизировать свое финансовое положение после завершения всех выплат по контракту с Минобороны России», — отмечала в своем ТГ-канале (18+) Вера Щербина.
На эти цели в рамках нынешних поправок министерству профобразования и занятости выделили 46,7 млн рублей.
Доплата предусмотрена для тех, кто трудоустроится на краевые предприятия: «Приморский водоканал», «Примавтодор», «Примтеплоэнерго», «Тигр-правопорядок» по направлению от органов службы занятости населения на заявленные работодателями вакансии, а также работникам этих предприятий, с которыми возобновили трудовой договор по завершению контрактов с Минобороны России.