Автохамы разрушают тротуары в Хабаровске

Очередного нарушителя удалось зафиксировать на улице Панфиловцев. Водитель заехал на тротуар и направился в сторону новостройки. Для него так проще было подвезти стройматериалы. При этом тротуар — единственный путь к школе, по нему обычно ходят дети. Впрочем, не об этом думал водитель, припарковав машину прямо на газоне. Если владельца автомобиля можно оштрафовать, то последствия такой езды исправить куда сложнее. От интенсивного движения тротуар буквально развалился: