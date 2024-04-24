Скульптурную композицию «Шахтерский труд» демонтируют в городе Черемхово

— Мы неоднократно восстанавливали ее, но каждый раз сталкиваемся с тем, что жители ее ломают, — сообщил глава города. — Мы больше не можем позволить себе тратить ресурсы на бесконечное восстановление. Пусть это решение будет напоминанием о том, как важно беречь и уважать наследие предков.