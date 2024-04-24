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Скульптурную композицию «Шахтерский труд» демонтируют в городе Черемхово

Скульптуры трех горняков больше не будут восстанавливать.

Источник: Комсомольская правда

Скульптурную композицию «Шахтерский труд» в городе Черемхово уберут навсегда. Ее демонтаж будет произведен в ближайшие дни. Причина — постоянные акты вандализма. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов.

— Мы неоднократно восстанавливали ее, но каждый раз сталкиваемся с тем, что жители ее ломают, — сообщил глава города. — Мы больше не можем позволить себе тратить ресурсы на бесконечное восстановление. Пусть это решение будет напоминанием о том, как важно беречь и уважать наследие предков.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что схема движения на трассе Р-258 Байкал изменилась в связи с реконструкцией транспортной развязки. Это касается только 20 километров трассы. Там заменять водопропускные трубы и сделают новое дорожное покрытие. Также специалисты сообщили до какого числа планируют управиться с работой — подробности здесь.