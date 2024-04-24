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В Красноярском крае сняли ограничения движения на трассе Р-257 «Енисей»

Ограничения на трассе вводили накануне вечером для всех видов транспорта из-за сильного снегопада.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае сняли ограничения движения на трассе Р-257 «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Ограничения вводили накануне вечером с 14-го по 82-й километр трассы для всех видов транспорта из-за сильного снегопада. Однако инспекторы ГИБДД призывают водителей учитывать погодные условия и быть особо внимательными на дороге.

Также Госавтоинспекция напоминает правила безопасного вождения по заснеженным дорогам:

— нужно выдерживать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим;

— необходимо быть особо внимательным рядом с местами массового скопления людей;

— всегда держите руль двумя руками, чтобы быстрее отреагировать на опасную ситуацию.

Также сотрудники ГИБДД напоминают, что в межсезонье на дороге появляется микропленка льда, которая может стать причиной серьезной аварии в случае управления авто с летней резиной.

ГИБДД