В Красноярском крае сняли ограничения движения на трассе Р-257 «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Ограничения вводили накануне вечером с 14-го по 82-й километр трассы для всех видов транспорта из-за сильного снегопада. Однако инспекторы ГИБДД призывают водителей учитывать погодные условия и быть особо внимательными на дороге.
Также Госавтоинспекция напоминает правила безопасного вождения по заснеженным дорогам:
— нужно выдерживать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим;
— необходимо быть особо внимательным рядом с местами массового скопления людей;
— всегда держите руль двумя руками, чтобы быстрее отреагировать на опасную ситуацию.
Также сотрудники ГИБДД напоминают, что в межсезонье на дороге появляется микропленка льда, которая может стать причиной серьезной аварии в случае управления авто с летней резиной.