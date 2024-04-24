Аэродром Нелькана временно закрыт из-за размокшей взлётной полосы

Авиарейсы из Хабаровска в Нелькан Аяно-Майского района и обратно перенесены на четверг. Взлетно-посадочная полоса на севере региона временно не может принимать самолёты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — На аэродроме Нелькана грунтовая взлетно-посадочная полоса и в межсезонье, весной и осенью, возможно размокание полосы. На севере края еще недавно были снегопады и, вероятно, именно таянием снегов и вызвана текущая проблема, — сообщили в пресс-службе «ХабАвиа».





Пока рейсы №№ 415 и 416 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 25 апреля. Пассажирам были предложены места для размещения в гостинице, но никто ими не воспользовался.



Отправляться самолеты из Хабаровска в Нелькан будут по готовности взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения. Нет уверенности в том, что 25 апреля полоса будет готова принимать воздушные суда.