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В Красноярске закрасили вандальные граффити на стене возле мэрии

Специалисты Управления дорог и благоустройства привели в порядок подпорную стену на улице Вейнбаума, которую неизвестные злоумышленники разрисовали граффити.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Напомним, сомнительное «творчество» тех, кто решил оставить свой след в самом центре города, появилось после выходных.

23 апреля специалисты закрасили каракули.

В мэрии отметили, что заявление в полицию по факту порчи городского имущества подадут в ближайшее время.

«Очередной факт вандализма, очередные траты бюджета на приведение в порядок того, что испортили неизвестные… Надеемся, полиция найдет тех, кто не любит город», — рассказали в администрации.

Напомним, нанесение граффити​ на фасады жилых домов, административных зданий и опор освещения является нарушениям пункта 2.13 Правил благоустройства территории Красноярска. Наказывают за это штрафом в размере до 4 тысяч рублей.

ЖКХ