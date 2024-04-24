В Красноярске закрасили вандальные граффити на стене возле мэрии

Напомним, сомнительное «творчество» тех, кто решил оставить свой след в самом центре города, появилось после выходных.
23 апреля специалисты закрасили каракули.
В мэрии отметили, что заявление в полицию по факту порчи городского имущества подадут в ближайшее время.
«Очередной факт вандализма, очередные траты бюджета на приведение в порядок того, что испортили неизвестные… Надеемся, полиция найдет тех, кто не любит город», — рассказали в администрации.
Напомним, нанесение граффити на фасады жилых домов, административных зданий и опор освещения является нарушениям пункта 2.13 Правил благоустройства территории Красноярска. Наказывают за это штрафом в размере до 4 тысяч рублей.