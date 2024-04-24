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90 пересадок печени выполнили хирурги иркутской областной больницы

Впервые пересадка печени врачами ИОКБ прошла в 2018 году.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской областной клинической больнице, начиная с 2018 года, выполнили 90 пересадок печени. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приангарья.

— Трансплантация печени показана пациентам с необратимой острой или терминальной стадией хронической печеночной недостаточности различной этиологии, а также онкологическими заболеваниями, — рассказали специалисты.

По данным регионального минздрава, Иркутская област занимает шестое место в России по общему числу трансплантаций. В общей сложности, за время работы трансплантационной программы врачи Иркутской областной клинической больницы спасли от смертельных заболеваний более 400 человек.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что впервые в регионе ребенку пересадили часть печени матери. Операция длилась больше девяти часов и прошла успешно. На пятые сутки семилетнего ребенка перевели из реанимации в обычную палату.

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