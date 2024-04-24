«Бессмертный полк» в этом году пройдёт в Хабаровске в новом формате

В этом году у граждан страны появятся новые возможности отдать дань памяти своим родственникам в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Традиционного шествия в этом году не будет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По словам руководителя регионального отделения «Бессмертный полк России» Андрея Белоглазова, жители могут почтить как участников Великой Отечественной войны, так и бойцов специальной военной операции. — Данная акция — это прежде всего история памяти о поколении военного времени. Труженики тыла, блокадники, партизаны, дети войны, узники концлагерей, те, кто оказался под оккупацией, и сейчас все те, кто защищает интересы России на СВО — все они «Бессмертный полк». В разных вариантах акции могут участвовать дети, внуки и правнуки людей, которые жили во время военного времени, родственники нынешних защитников, которые сражаются с вновь поднявшим голову фашизмом, — отметил Андрей Белоглазов. Так, в государственных и негосударственных организациях края пройдет акция «Стена памяти». Жители смогут разместить в учреждениях портреты своих родственников, используя официальную символику проекта. Для этого можно воспользоваться уже имеющимися в учреждениях конструкциями или изготовить их самостоятельно.



Портреты героев могут попасть и на интернет-ресурсы Бессмертного полка России. Для этого с 1 по 12 мая жители края могут нанести на одежду портреты с именами героев, сделать фото и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертный полк. Из этих фотографий будет сделан видео-коллаж, который разместят на ресурсах движения. — Фотографию своего члена семьи — участника войны или труженика тыла можно опубликовать вместо аватара в своих социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассниках или в профиле Telegram. Важно сопроводить фотографии краткой историей с хэштегом #нашБессмертный полк. Эти публикации Бессмертный полк России разместит на своих интернет-ресурсах в течение года. Важно закрепить историю на странице для того, чтобы она не потерялась в информационном потоке, — отметили в краевом правительстве. Разместить фото своего родственника под стеклом могут и автолюбители. Для этого рекомендуется использовать боковые или задние стекла.



Трафаретами, рисунками, а также фотографиями героев можно украсить окна своих домов и рабочих мест.



Для того, чтобы принять участия в разных онлайн-вариантах акции «Бессмертный полк», организаторы предусмотрели конструктор штендеров.