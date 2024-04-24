Вице-премьер Виктория Абрамченко оценила результаты работ на БЦБК и Усольехимпроме

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценили ход работ, реализуемых Госкорпорацией «Росатом» на промплощадках бывших предприятий Приангарья — Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и «Усольехимпрома». Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Уникальные по объемам и применяемым технологиям мероприятия, которые Госкорпорация «Росатом» реализует по поручению президента РФ, осуществляется с учетом многолетнего опыта и компетенций Росатома при обращении с радиоактивными отходами, использования уникальных решений при выводе из эксплуатации сложных промышленных объектов.
Благодаря первоочередным мероприятиям, реализованным Госкорпорацией в 2021—2022 годах, предотвращено потенциальное загрязнение экосистемы из-за переливов отходов в озеро Байкал, а также прекращен режим ЧС в Усолье-Сибирском.
На промплощадке бывшего «Усольехимпрома» выполнено более 80% всех демонтажных работ: демонтировано 261 надземная и 262 подземных частей зданий, в том числе ликвидирован последний опасный производственный наземный объект «Площадка производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния». Инертный материал, полученный при демонтаже используется для создания изолирующего слоя на шламонакопителе, что способствует улучшению экологической ситуации для жителей городского округа. В этом году демонтаж продолжат. Также Росатом планирует завершить мероприятия по ликвидации нефтяной линзы, что обеспечит безопасность Ангары.
Вице-премьер Виктория Абрамченко осталась довольна увиденным. Она отметила, что была проведена большая работа совместно с регионом, экологами, активистами.
«Работа на Байкале шла очень ювелирно. С местным населением, с жителями обсуждался каждый шаг, чтобы технологии проходили обязательное общественное обсуждение. Я считаю, что у нас получилось. Мы были открыты, мы показали, что все объекты — это использование лучших российских технологий и оборудования. И в обязательном порядке мы уделяли внимание соблюдению нормативных требований, связанных с охраной озера Байкал. Усолье — вообще феноменальный объект», — заявила Виктория Абрамченко.
«Сегодня на полигоне “Бабхинский” и цехе очистных сооружений приняты все решения, связанные с отбором и утверждением технологий ликвидации накопленного вреда с учетом особенностей Байкальской природной территории. Основная часть оборудования заказана. Активно создается инфраструктура. Идем в графике, даже с небольшим опережением. На “Усольехимпроме” ведутся подготовительные мероприятия к летнему периоду производства работ», — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.
Он также сообщил, что по всем объектам ведется работа в постоянном контакте с региональным правительством, под контролем и при поддержке правительства РФ.
"Виктория Валериевна поблагодарила всю команду — не только правительство Иркутской области, а в первую очередь, коллег из Росатома, потому что они детально просчитывают все риски. Объекты очень сложные. То, что сегодня происходит на площадках центральных очистных сооружений и Бабхинском полигоне, жители Байкальска, Слюдянского района, Иркутской области долго ждали, никто не верил, что будет производиться очистка.
Мы должны уже думать, как эта территория будет использоваться в будущем, тем более, Байкальск определен одним из опорных населенных пунктов Иркутской области. На площадке «Усольехимпрома» завершается демонтаж зданий, Росатом строит экотехнопарк «Восток», который в дальнейшем продолжит рекультивацию территории. Сами усольчане понимают, что до 2020 года и после 2020 года это две разные территории — и с точки зрения угрозы для жителей, и с точки зрения использования территории", — подчеркнул губернатор Приангарья.
Он также поблагодарил Викторию Абрамченко за внимательное отношение к региону и детальный подход ко всем вопросам.