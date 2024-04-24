Вице-премьер Виктория Абрамченко оценила результаты работ на БЦБК и Усольехимпроме

Мы должны уже думать, как эта территория будет использоваться в будущем, тем более, Байкальск определен одним из опорных населенных пунктов Иркутской области. На площадке «Усольехимпрома» завершается демонтаж зданий, Росатом строит экотехнопарк «Восток», который в дальнейшем продолжит рекультивацию территории. Сами усольчане понимают, что до 2020 года и после 2020 года это две разные территории — и с точки зрения угрозы для жителей, и с точки зрения использования территории", — подчеркнул губернатор Приангарья.