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С 28 апреля в городе Кемерово начнут работать сезонные автобусные маршруты

Запуск сезонных маршрутов зависит от погодных условий.

Как сообщает администрация Кемерова, 28 апреля в областной столице начнут работать сезонные автобусные маршруты. Запуск сезонных маршрутов зависит от погоды, состояния грунтовых дорог и разворотных площадок.

Сейчас транспортники обследуют каждый маршрут. Рейс № 87 «Д/п “Комсомольский” — ул. 1-я Линия» традиционно продлят до садового общества «Южное».

Расписание маршрутов размещено на сайте уезту.рф. Также задать вопросы кемеровчане могут по телефону службы УЕЗТУ 57−46−57 ежедневно с 7.00 до 23.00.