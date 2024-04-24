У 80% кузбассовцев реальная зарплата оказалась ниже заявленной в вакансии

У 80% реальная зарплата оказалась ниже заявленной, и чаще всего с этим сталкивались административный персонал и работники закупок (по 88%), а также медики, фармацевты, рекламщики (по 87%), сотрудники перевозок (86%), продаж и обслуживания клиентов (85%), науки, образования и розничной торговли (по 84%).