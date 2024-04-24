У 80% кузбассовцев реальная зарплата оказалась ниже заявленной в вакансии

По данным опроса hh.ru, 89% соискателей из Кузбасса сталкивались с тем, что реальная зарплата не совпадала с той, что была указана в вакансии.
У 80% реальная зарплата оказалась ниже заявленной, и чаще всего с этим сталкивались административный персонал и работники закупок (по 88%), а также медики, фармацевты, рекламщики (по 87%), сотрудники перевозок (86%), продаж и обслуживания клиентов (85%), науки, образования и розничной торговли (по 84%).
Лишь у 9% реальная зарплата оказалась выше указанной в вакансии. Чаще других подобное происходит с представителями сфер производства и сервисного обслуживания (10%), управления персоналом и высшего и среднего менеджмента (по 12%).
У оставшихся 11% фактическая зарплата обычно совпадала с общениями, и в основном этим могут похвастаться юристы, ИТ-специалисты и бухгалтеры (по 19%).