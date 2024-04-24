Михаил Котюков признался, что лично читает комментарии в своем телеграм-канале

— Но и живое общение всегда стараюсь сохранять, в каждой поездке встречаюсь с жителями. Это всегда непростые разговоры, причем более 80 процентов вопросов, как правило, касаются местных проблем, относящихся к работе главы муниципалитета. И тут для меня важно увидеть его реакцию, степень вовлеченности в проблему и готовность ее решать. Так же оцениваю и министров. Открытость — еще одна важная составляющая. Когда люди четко понимают, что делает власть, многие темы снимаются с повестки, — рассказал Михаил Котюков.