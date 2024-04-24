Михаил Котюков признался, что лично читает комментарии в своем телеграм-канале

Телеграм-канал губернатора Красноярского края Михаила Котюкова за последний год стал одним из важнейших инструментов мониторинга ситуации в регионе. Жители края оставляют сотни комментариев под каждой публикацией и отправляют личные вопросы органам власти.
Социальные сети — одна из немногих форм, где можно напрямую увидеть чаяния людей всего нашего огромного края. Вижу очень большой запрос на справедливость. Часть вопросов, чаще всего это просьбы о помощи, сразу сам передаю на исполнение. Так делаю не только я, но и мои коллеги. И эти вопросы решаются. Все содержательные сообщения в моих соцсетях направляются в ведомства, которые обязаны подготовить ответ, — отметил глава региона.
Информацию губернатор от жителей получает не только в онлайне.
— Но и живое общение всегда стараюсь сохранять, в каждой поездке встречаюсь с жителями. Это всегда непростые разговоры, причем более 80 процентов вопросов, как правило, касаются местных проблем, относящихся к работе главы муниципалитета. И тут для меня важно увидеть его реакцию, степень вовлеченности в проблему и готовность ее решать. Так же оцениваю и министров. Открытость — еще одна важная составляющая. Когда люди четко понимают, что делает власть, многие темы снимаются с повестки, — рассказал Михаил Котюков.
Напомним, 25 апреля в 19:00 глава региона проведет прямой эфир в социальных сетях. В этот раз жители края отправляют вопросы специальному боту, который систематизирует их по тематикам и территориям края.