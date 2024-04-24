Новый мультимодальный маршрут запускают из Хабаровска в Ливадию

С 18 июля автобус от вокзала станции Тихоокеанская будет отправляться в 10:20 по местному времени и прибывать в Ливадию в 11:25. В обратном направлении автобус будет выезжать из Ливадии (база отдыха «Мечта») в 15:30 и прибывать на Тихоокеанскую в 16:50.