Новый мультимодальный маршрут запускают из Хабаровска в Ливадию

Ежедневный мультимодальный маршрут Хабаровск — Тихоокеанская — Ливадия впервые запускает Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК»). Воспользоваться им можно будет с 18 июля по 30 августа этого года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВЖД — филиала ОАО «Российские железные дороги».
От Хабаровска до станции Тихоокеанская пассажиры смогут добраться поездом № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская, а далее — автобусом № 514/513 Тихоокеанская — Ливадия, который будет также проходить через Волчанец.
Расписание автобуса синхронизировано по времени прибытия и отправления поезда № 214/213.
С 18 июля автобус от вокзала станции Тихоокеанская будет отправляться в 10:20 по местному времени и прибывать в Ливадию в 11:25. В обратном направлении автобус будет выезжать из Ливадии (база отдыха «Мечта») в 15:30 и прибывать на Тихоокеанскую в 16:50.
Расписание будет действовать до 30 августа.