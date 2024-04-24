Небо озарят сотни огней: День Победы в Хабаровске завершится праздничным салютом

В 2024 году Россия отпразднует 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в Хабаровске состоится салют на 9 Мая. Где и когда можно будет посмотреть фейерверк — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
САЛЮТ НА 9 МАЯ 2024 В ХАБАРОВСКЕ: КОГДА БУДЕТ
Запускать салют на День Победы в Хабаровске будут военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Красочное представление 9 мая смогут увидеть все жители города. Фейерверки запустят поздним вечером после окончания всех праздничных мероприятий.
— Начало салюта на 9 Мая запланировано на 22:00. Он продлится 15 минут, — рассказали в администрации Хабаровска.
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ САЛЮТ НА 9 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ 2024
Традиционно местом запуска праздничного артиллерийского салюта станет набережная Хабаровска. Пушки установят в парковой зоне стадиона имени В. И. Ленина. Залпы будут производиться в сторону Амура, но подходить близко к орудиям не стоит.
Обычно на День Победы городская набережная переполнена людьми, которые хотят увидеть фейерверки. Наблюдать за ними в такой близости от места запуска не всегда удобно. Но есть и другие места, откуда можно посмотреть салют в Хабаровске. Они находятся не так близко к эпицентру, но с них открывается такой же захватывающий вид.
В первую очередь — это Казачья гора. Район находится на возвышенности, поэтому оттуда очень удобно наблюдать за всем, что происходит ниже. Также красивый вид открывается с Амурского моста. А те, кому не сложно преодолеть большие расстояния, смогут увидеть салют на 9 Мая с левого берега.
Напомним, в прошлом году во время фейерверка было произведено 30 залпов из шести гаубиц БС-3, а также использовались салютные установки на базе КамАЗа. Жители города увидели больше 20 видов салютов разных цветов. Информации о том, каким будет салют в 2024 году в Хабаровске, пока нет.