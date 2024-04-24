Небо озарят сотни огней: День Победы в Хабаровске завершится праздничным салютом

Обычно на День Победы городская набережная переполнена людьми, которые хотят увидеть фейерверки. Наблюдать за ними в такой близости от места запуска не всегда удобно. Но есть и другие места, откуда можно посмотреть салют в Хабаровске. Они находятся не так близко к эпицентру, но с них открывается такой же захватывающий вид.