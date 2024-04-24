ВОЗ указала на угрозу глобальной вспышки холеры

Об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ — руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Филипп Барбоза.
Он обратил внимание на «эскалацию глобальной вспышки холеры». По словам эксперта, сложившуюся непростую ситуацию значительно усугубляют последствия изменения климата и острая нехватка финансирования для эффективного реагирования. ".
«В январе 2023 года ВОЗ классифицировала вспышку холеры как чрезвычайную ситуацию третьего уровня, который является в организации самым высоким. С тех пор ситуация только ухудшилась», — заявил эксперт.
Холера развивается в условиях отсутствия надлежащих санитарных условий и чистой воды. По словам представителя ВОЗ, нынешний климатический кризис с частыми засухами и наводнениями в странах Восточной и Центральной Африки «создает идеальные условия» для этой болезни.
В марте в Эфиопии и Зимбабве было зарегистрировано соответственно 4 009 и 3 588 случаев заражения.
«Поскольку последствия изменения климата усиливаются, мы можем ожидать, что ситуация ухудшится, если мы не предпримем сейчас меры по усилению профилактики холеры», — пояснил представитель ВОЗ.
Он напомнил, что с начала 2023 года по 31 марта 2024 года в 31 стране мира было зарегистрировано 824 479 случаев холеры и 5 900 летальных исходов. В марте в ВОЗ поступили сообщения о 25 424 новых случаях холеры.
Холера — особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.