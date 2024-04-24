В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка

НОВОСИБИРСК, 24 апр — РИА Новости. Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за «увеличения мутности воды» в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале.
По словам градоначальника, впервые за много лет, в связи с паводком, «в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды», поступающей в водоочистные станции.
«Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16.00 (12.00 мск)», — говорится в сообщении.
Бурдин заверяет, что ситуация продлится примерно двое суток.
«По предварительным оценкам, с 25 апреля начнется снижение паводка, уменьшится загрязненность в водоемах и появится возможность нормализации подачи питьевой воды на город. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать своё личное время с учётом отсутствия горячей воды», — написал он.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, на реке Обь в районе города Новосибирска продолжится подъем уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе. Водозаборы Бердска берут воду из Новосибирского водохранилища.