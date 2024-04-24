В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка

«Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16.00 (12.00 мск)», — говорится в сообщении.