Новокузнечан зовут убраться на Кузнецкой крепости и пообедать на воздухе

Новокузнецкая мэрия зовёт горожан убраться на Кузнецкой крепости и сделать зарядку на свежем воздухе, а потом и пообедать. Волонтёрская экологическая акция пройдёт 28 апреля с 12 до 15 часов.
В течение недели (с 22 по 28 апреля) горожане уберутся на разных памятниках культуры и истории города, а уборка на территории музея-заповедника станет центральным событием. Люди наведут порядок на территории Крепости, на устьевом участке Водопадного ручья, на дороге к Чертову мостику.
В программе также зарядка-разминка, мини-экскурсия, подарки от партнёров, обед на свежем воздухе и церемония награждения.
К участию приглашают волонтёров предприятий и учебных заведений, экологический актив, семейные команды и горожан.