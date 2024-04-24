Новокузнечан зовут убраться на Кузнецкой крепости и пообедать на воздухе

В течение недели (с 22 по 28 апреля) горожане уберутся на разных памятниках культуры и истории города, а уборка на территории музея-заповедника станет центральным событием. Люди наведут порядок на территории Крепости, на устьевом участке Водопадного ручья, на дороге к Чертову мостику.