В Приморье Герои России получат право на жилищную выплату

В Приморском крае утвержден закон о соцподдержке лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Закон дает право на единовременную выплату, которую можно будет потратить при покупке квартиры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Главным условием выплат Героям Российской Федерации, по сообщениям регионального министерства труда и социальной политики региона, является факт постоянного проживания и членов его семьи на территории Приморья.
«Общая площадь жилья, находящегося в собственности, на одного члена семьи должна быть менее нормы, установленной в муниципалитете Приморья. Заявление на предоставление выплаты нужно подать не позднее 1 апреля 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
Как отметили в ведомстве, право единовременной выплаты для Героя Российской Федерации подтверждается разовой квитанцией с указанием суммы денежной выплаты, действительной до 10 декабря в год, когда оно было выдано.
Напомним, что выплата рассчитывается исходя из средней жилой площади 18 квадратных метров на человека и семью из трех и более людей. А также дополнительную площадь 18 квадратных метров для Героя и среднерыночную стоимость квадратного метра всей жилой площади Приморского края, определенную Министерством России на четвертый квартал предыдущего года. В прошлом году в четвертом квартале по данным Минстроя, он стоит 150 560 рублей.