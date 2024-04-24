В Приморье Герои России получат право на жилищную выплату

Напомним, что выплата рассчитывается исходя из средней жилой площади 18 квадратных метров на человека и семью из трех и более людей. А также дополнительную площадь 18 квадратных метров для Героя и среднерыночную стоимость квадратного метра всей жилой площади Приморского края, определенную Министерством России на четвертый квартал предыдущего года. В прошлом году в четвертом квартале по данным Минстроя, он стоит 150 560 рублей.