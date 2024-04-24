Выпускник НГУ, геймер и визажист из Новосибирска попали в список Forbes

Денис «Larl» Сигитов является игроком в Dota 2 команды Team Spirit. Молодой человек родился в Новосибирске 22 года назад. С 2017 года он участвует в турнирах по Dota 2. В конце 2022 года он стал участником команды Team Spirit. В июле прошлого года они выиграли крупнейший в мире коммерческий турнир — Riyadh Masters в Эр-Рияде. За победу они получили 5 млн долларов. Спустя несколько месяцев они повторили успел и выиграли в турнире The International. Призом стали 1,5 млн долларов.