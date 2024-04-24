Выпускник НГУ, геймер и визажист из Новосибирска попали в список Forbes

Денис «Larl» Сигитов является игроком в Dota 2 команды Team Spirit. Молодой человек родился в Новосибирске 22 года назад. С 2017 года он участвует в турнирах по Dota 2. В конце 2022 года он стал участником команды Team Spirit. В июле прошлого года они выиграли крупнейший в мире коммерческий турнир — Riyadh Masters в Эр-Рияде. За победу они получили 5 млн долларов. Спустя несколько месяцев они повторили успел и выиграли в турнире The International. Призом стали 1,5 млн долларов.
Еще одним участников рейтинга стал выпускник мехмата НГУ Никита Караев. Ему 28 лет. Окончив университет, он поступил в магистратуру Политехнической школы и переехал в Париж. После его взяли на стажировку в Meta*. Сейчас он является ее полноценным сотрудником, а также учится в аспирантуре в Оксфорде.
В будущем сибиряк планирует запустить собственный стартап, связанный с искусственным интеллектом.
Третьим новосибирцем в рейтинге стал 20-летний визажист и художник по гриму Алексей Максимов. Молодой человек выучился искусству макияжа самостоятельно. Его работы похожи на произведения искусства, он часто использует черные линзы.
Максимов прославился за счет сотрудничества с певицей Тосей Чайкиной. Также он работает с несколькими брендам и Региной Тодоренко.
Напомним, в прошлом году 13-летняя Милана Хаметова из Новосибирска попала в список номинантов Forbes.
* Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).