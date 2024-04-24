Прокопчанин придумал историю про мошенников, чтобы не платить за микрозаймы

Суд установил, что в январе 2024 года прокопчанин сообщил в полицию о том, что неизвестные взломали его личный кабинет на Госуслугах и, воспользовавшись его данными, оформили два займа в микрофинансовых компаниях на общую сумму 17 тыс. рублей.