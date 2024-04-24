Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокопчанин придумал историю про мошенников, чтобы не платить за микрозаймы

Мужчина осуждён за ложное сообщение о мошенничестве неизвестными лицами.

Центральный районный суд г. Прокопьевска признал 21-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Суд установил, что в январе 2024 года прокопчанин сообщил в полицию о том, что неизвестные взломали его личный кабинет на Госуслугах и, воспользовавшись его данными, оформили два займа в микрофинансовых компаниях на общую сумму 17 тыс. рублей.

Полицейские предупредили прокопчанина об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но мужчина всё-таки написал заявление о преступлении.

Как выяснили следователи, займы оформил сам молодой человек, а заявлением хотел приостановить выплаты. Вину обвиняемый признал полностью. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ.