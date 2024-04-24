Жительница Новосибирска продает бляху-муху за 850 рублей

Олицетворение досады, которое можно использовать в качестве оберега, предлагают в Новосибирске на одном из сайтов объявлений.
Бляхой мухой автор объявления назвала одну из игрушек, которую сшила сама. Изделие выполнено из гипоаллергенного корейского хлопка, набито холлофайбером.
Игрушку можно подвесить, а в ручки и ножки положить деньги или корочку хлеба. Отмечается, что использовать бляху-муху можно в качестве оберега, или шуточного подарка.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске продают кота-матершинника за 17 млн рублей.