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Жительница Новосибирска продает бляху-муху за 850 рублей

Олицетворение досады, которое можно использовать в качестве оберега, предлагают в Новосибирске на одном из сайтов объявлений.

Источник: Авито

Олицетворение досады, которое можно использовать в качестве оберега, предлагают в Новосибирске на одном из сайтов объявлений.

Бляхой мухой автор объявления назвала одну из игрушек, которую сшила сама. Изделие выполнено из гипоаллергенного корейского хлопка, набито холлофайбером.

Игрушку можно подвесить, а в ручки и ножки положить деньги или корочку хлеба. Отмечается, что использовать бляху-муху можно в качестве оберега, или шуточного подарка.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске продают кота-матершинника за 17 млн рублей.

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