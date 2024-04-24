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В Новосибирске снесут два 70-летних дома на Расточке

Дома построили в 1951 году.

Источник: Скриншот

В Новосибирске планируют снести два аварийных дома в микрорайоне Расточка. Здания, расположенные на улице 2-й Бурденко, 18 и 20, построили в 1951 году.

На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика. Заявки принимают до 2 мая. После заключения контракта у исполнителя будет 23 дня, чтобы снести дома. За работы заплатят 1,4 млн рублей. Нужно будет снести дома и вывезли весь строительный мусор.

Микрорайон Расточка построили для работников завод «Тяжстанкогидропресс». Часть домов отличается тем, что у них есть террасы, карнизы и лепнина. Из-за этого Расточку часто называют «Сибирской Флоренцией».

Напомним, в Новосибирске улицу Мира капитально отремонтируют впервые за 20 лет.

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