В Новосибирске снесут два 70-летних дома на Расточке

На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика. Заявки принимают до 2 мая. После заключения контракта у исполнителя будет 23 дня, чтобы снести дома. За работы заплатят 1,4 млн рублей. Нужно будет снести дома и вывезли весь строительный мусор.