Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 48% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Башинформ

Сегодня, 24 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +15, +20°, по востоку до +10°.

Завтра, 25 апреля, ночью прогнозируется облачная погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +3, +8°. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный умеренный, порывистый. Температура воздуха +13, +18°, по северо-востоку до +8°.