В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 24 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +15, +20°, по востоку до +10°.