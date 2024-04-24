В Башкирии ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 24 апреля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем составит +15, +20°, по востоку до +10°.
Завтра, 25 апреля, ночью прогнозируется облачная погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +3, +8°. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный умеренный, порывистый. Температура воздуха +13, +18°, по северо-востоку до +8°.