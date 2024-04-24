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Дополнительные меры безопасности разработают для школ Приангарья

Антитеррористическую защищённость образовательных учреждений Иркутской области планируют сделать ещё более эффективной. В средней школе № 19 Иркутска прошло выездное заседание по соответствующей теме. Его провёл заместитель губернатора Приангарья Андрей Бунёв, сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Иркутской области.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время заседания собравшиеся обсудили вопросы технического оснащения объектов образования в Иркутской области, форму работы с детьми, педагогами и родителями по разъяснению алгоритмов поведения в экстренной ситуации, а также взаимодействие руководителей школ с компаниями, которые занимаются их охраной.

В числе прочего во время заседания министр образования Приангарья Максим Парфёнов рассказал, что в регионе в скором времени создадут рабочую группу, одной из задач которой станет разработка дополнительных мер антитеррористической безопасности. Предложения по соответствующей теме должны быть проработаны уже до 1 июня этого года. В состав рабочей группы войдут представители правительства, федеральных ведомств и силовых структур, депутаты и так далее.

Рекомендованные меры по усилению безопасности в школах планируется рассмотреть на заседании регионального совета в июне. После их уточнения они будут утверждены губернатором.

образование