Дополнительные меры безопасности разработают для школ Приангарья

Во время заседания собравшиеся обсудили вопросы технического оснащения объектов образования в Иркутской области, форму работы с детьми, педагогами и родителями по разъяснению алгоритмов поведения в экстренной ситуации, а также взаимодействие руководителей школ с компаниями, которые занимаются их охраной.
В числе прочего во время заседания министр образования Приангарья Максим Парфёнов рассказал, что в регионе в скором времени создадут рабочую группу, одной из задач которой станет разработка дополнительных мер антитеррористической безопасности. Предложения по соответствующей теме должны быть проработаны уже до 1 июня этого года. В состав рабочей группы войдут представители правительства, федеральных ведомств и силовых структур, депутаты и так далее.
Рекомендованные меры по усилению безопасности в школах планируется рассмотреть на заседании регионального совета в июне. После их уточнения они будут утверждены губернатором.