Дополнительные меры безопасности разработают для школ Приангарья

В числе прочего во время заседания министр образования Приангарья Максим Парфёнов рассказал, что в регионе в скором времени создадут рабочую группу, одной из задач которой станет разработка дополнительных мер антитеррористической безопасности. Предложения по соответствующей теме должны быть проработаны уже до 1 июня этого года. В состав рабочей группы войдут представители правительства, федеральных ведомств и силовых структур, депутаты и так далее.