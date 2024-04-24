Без вести пропавшего на Иркутском водохранилище лыжника ищут на суше и в воде

В Иркутске продолжаются поиски без вести пропавшего Дмитрия Хохлачева. К волонтерам и родственникам подключились правоохранители и спасатели, сообщает ИА «ТК Город».
Напомним, 58-летний мужчина пропал во время лыжного забега по льду. Последний раз его видели 20 апреля — после полудня он ушел из дома на улице 4-я Восточная 6 в СНТ «Ангара».
«С начала проведения поисковой операции сотрудниками полиции осмотрено более 50 километров водной акватории и береговой линии Иркутского водохранилища. Оперативники совместно с кинологами осуществляют розыскные мероприятия на суше», — рассказали в региональном МВД.
Известно, что неподалеку от места начала забега нашли машину пропавшего лыжника.
Приметы:
рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые; был одет в синюю куртку, черное трико и лыжные ботинки, на голове — серая шапка.
При себе у мужчины были черно-белые лыжи.
Всех, кто хоть что-нибудь знает о местонахождении Дмитрия Рудольфовича Хохлачева, просят позвонить в полицию:
02 (102 — с любого оператора сотовой связи);
волонтерам отряда ЛизаАлерт:
на горячую линию отряда 8−800−700−54−52;
89501460856.
89996849055.
89025439933.