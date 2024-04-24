Главные новости в Молдове 24 апреля

1. Неожиданный поворот: Подозреваемый в убийстве 19-летней беременной девушки может оказаться «дурлештским маньяком», застрелившим в 2011-м влюбленную парочку.
2. Формулируют вопросы помягче, чтобы избежать скандалов: В Молдове переписчикам приходится извиняться за составленные анкеты — как проходит перепись на самом деле.
3. В воскресенье, 28 апреля, в центр Кишинева лучше не соваться: Его перекроют почти на весь день.
5. Молдова опять под угрозой разгула стихии: На этот раз нас накроет песчаная буря — синоптики предрекают нечто невообразимое.