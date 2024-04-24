Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости в Молдове 24 апреля

Топ-5 главных новостей на утро среды, 24 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

1. Неожиданный поворот: Подозреваемый в убийстве 19-летней беременной девушки может оказаться «дурлештским маньяком», застрелившим в 2011-м влюбленную парочку.

2. Формулируют вопросы помягче, чтобы избежать скандалов: В Молдове переписчикам приходится извиняться за составленные анкеты — как проходит перепись на самом деле.

3. В воскресенье, 28 апреля, в центр Кишинева лучше не соваться: Его перекроют почти на весь день.

4. Почему организаторы референдума «о вступлении Молдовы в ЕС» могут стать фигурантами уголовных дел: Нам грозит изощренная форма узурпации власти.

5. Молдова опять под угрозой разгула стихии: На этот раз нас накроет песчаная буря — синоптики предрекают нечто невообразимое.