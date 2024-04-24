В Театре драмы покажут спектакль о бойцах СВО по пьесе кузбасских авторов

17 мая в Звёздном зале Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского состоится премьера спектакля «Позывной “Кузбасс”» по пьесе кузбасских авторов Виталия Дорофеева и Алексея Поселенова. Произведение повествует о событиях в зоне СВО на Донбассе.
В одном из добровольческих батальонов на Донбассе служат три товарища — командир подразделения Захар, бывший заключённый Андрей и снайпер Илья. У каждого за плечами своя судьба и своя причина записаться в добровольческий батальон. Хоть образ главного героя собирательный, драматурги отталкивались от вполне реальных историй.
«Непростые человеческие судьбы в непростые времена, когда выстоять помогает осознание, что дома тебя любят и ждут. История о подвиге, смелости и мужестве в реалиях военного времени», — пишут сотрудники театра.
Мы рассказывали, что с началом СВО жизнь кемеровчанина Виталия Дорофеева резко изменилась. Удачный управленец и предприниматель ушёл на фронт и начал писать стихи. О том, почему такой переворот произошёл в его жизни, о творчестве и передовой, kuzbass.aif.ru рассказал сам герой.