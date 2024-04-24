В Театре драмы покажут спектакль о бойцах СВО по пьесе кузбасских авторов

Мы рассказывали, что с началом СВО жизнь кемеровчанина Виталия Дорофеева резко изменилась. Удачный управленец и предприниматель ушёл на фронт и начал писать стихи. О том, почему такой переворот произошёл в его жизни, о творчестве и передовой, kuzbass.aif.ru рассказал сам герой.