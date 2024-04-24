Какое мясо лучше выбрать для майских шашлыков

Как пишет Lenta.ru, Островская назвала самым низкокалорийным мясом для шашлыка с наименьшим содержанием жира грудку индейки. Однако шашлык из такого мяса получится сухим. При этом хорошим выбором, по мнению врача, станут куриные бедра. Эта часть курицы жирнее, чем грудка, но не такая жирная, как свинина.