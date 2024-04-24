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Красноярского телеведущего Максима Гуревича приговорили к условному сроку

Максима Гуревича признали виновным в мошенничестве при организации церемонии награждения одарённых детей.

Источник: Седьмой канал

Центральный районный суд Красноярска приговорил телеведущего и бизнесмена Максима Гуревича к 3,5 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве при проведении церемонии награждения одарённых детей.

По данным Следственного комитета, Максим Гуревич совершил хищение 3,5 миллионов рублей, выделенных министерством спорта Красноярского края для проведения торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, которая состоялась в декабре 2021 года.

Организацией церемонии награждения занялась компания телеведущего ООО «Современное производство». По данным следствия, Максим Гуревич присвоил себе 2 миллиона рублей, а остальные полтора миллиона потратил на само мероприятие. Часть работ не была выполнена, а стоимость подарков для детей была сильно завышена.

«С целью хищения денежных средств подсудимые предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчетные документы, свидетельствующие об организации и проведении торжественной церемонии и целевом расходовании субсидии в полном объеме. Так, согласно данным судебной экспертизы, стоимость одного подарка для детей составляла около 200 рублей, при этом по договору стоимость была 1560 рублей», — сообщают в СК.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Отметим, что в ходе следствия Максим Гуревич полностью возместил причиненный ущерб.

Центральный районный суд признал Максима Гуревича виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.