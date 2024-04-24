Красноярского телеведущего Максима Гуревича приговорили к условному сроку

«С целью хищения денежных средств подсудимые предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчетные документы, свидетельствующие об организации и проведении торжественной церемонии и целевом расходовании субсидии в полном объеме. Так, согласно данным судебной экспертизы, стоимость одного подарка для детей составляла около 200 рублей, при этом по договору стоимость была 1560 рублей», — сообщают в СК.