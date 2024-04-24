В Красноярске дачник захватил кусок дороги и не хотел сносить незаконный забор

Соседи несколько лет конфликтовали из-за забора. Мужчина занял дорогу, которая вела к чужому дачному участку на Свердловской. Такое новшество собственницу соседней дачи не устроило: теперь женщина не имела возможности начать строительство, потому что к ее участку не мог проехать грузовой транспорт.