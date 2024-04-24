В Красноярске дачник захватил кусок дороги и не хотел сносить незаконный забор

Соседи несколько лет конфликтовали из-за забора. Мужчина занял дорогу, которая вела к чужому дачному участку на Свердловской. Такое новшество собственницу соседней дачи не устроило: теперь женщина не имела возможности начать строительство, потому что к ее участку не мог проехать грузовой транспорт.
Красноярка обратилась в суд, который установил факт нарушения и обязал демонтировать самовольную постройку. Но мужчина был настроен агрессивно и в срок требования суда не исполнил. Судебные приставы вручили требование об исполнении решения суда, но должник продолжал игнорировать постановление.
В отношении гражданина возбуждено три административных протокола: должника оштрафовали общую сумму 7,5 тысяч рублей. Также судебный пристав установил в собственности мужчины автомобиль Suzuki Grand Vitara, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия. Кроме этих принудительных мер, должник оплатил исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.
В результате житель краевого центра демонтировал незаконные постройки и обеспечил свободный проезд соседке.